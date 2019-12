Jeugdraad Oudenaarde trekt met de bus naar “Warmste Week” om opbrengst “Oudenaarde draait door” af te geven Ronny De Coster

11 december 2019

19u36 3 Oudenaarde De Jeugdraad Oudenaarde legt op donderdag 19 december een autobus in naar de Warmste Week in Kortrijk. De jongeren brengen er de opbrengst van de actie “Oudenaarde draait door”.

Tijdens de jaarlijkse benefiet “24 uren van Oudenaarde” had de Jeugdraad Oudenaarde “Oudenaarde draait door” georganiseerd. Tijdens die radio-uitzendingen de klok rond, konden luisteraars tegen betaling plaatjes aanvragen. Met de opbrengst trekken de organisatoren volgende week donderdag naar de Warmste Week. Die vindt plaats op het Nelson Mandelaplein vlak bij het station van Kortrijk. Ze gaan niet alleen: iedereen die de actie in Oudenaarde heeft gesteund, mag mee met de bus. Vooraf inschrijven is wel nodig. Dat kan via de Facebook-pagina van de Jeugdraad Oudenaarde en via deze link.