Jeugdraad Oudenaarde rijdt met ijskar langs alle deelgemeenten: “Gratis ijsjes, omdat we iedereen zo gemist hebben” Ronny De Coster

07 juli 2020

20u44 0 Oudenaarde Omdat de jeugdraad de Oudenaardse jeugd heel hard mist, deelt de organisatie drie dagen lang gratis ijsjes uit aan iedereen tussen 0 en 29 jaar. De ijskar rijdt door alle deelgemeenten van Oudenaarde.

Zaterag 11 juli start de rondrit om 14 uur in Mullem. Om het half uur is er een nieuwe stop. In volgorde zijn dat Heurne, Welden, Nederename en Mater. Op woensdag is er om 14 uur gratis ijs in Ooike en daarna in Eine, Bevere, Oudenaarde en Ename. Melden is de eerste stopplaats op zaterdag 18 juli om 14 uur. Daarna rijdt de ijskar naar Leupegem, Edelare en Volkegem.

De ijskar van de Jeugdraad kiest altijd een centraal punt zoals een speelpleintje of een lokaal van een jeugdbeweging. Je kan afgaan op het geluid van de luidspreker. De Jeugdraad benadrukt, dat alle coronaproof verloopt. De medewerkers dragen een mondmasker en aan het publiek wordt gevraagd om afstand te houden en niet te blijven plakken.

