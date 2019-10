Jeugdhuis in Oudenaarde herstart met nieuw team en heet voortaan Den Hof Ronny De Coster

04 oktober 2019

17u18 0 Oudenaarde Het stedelijk jeugdhuis aan de Hofstraat is vandaag heropent. “We starten met een nieuw team en onder een nieuwe naam”, kondigt voorzitter Céline Demartelaere aan.

Het liep in het jeugdhuis aan de stad de voorbije maanden zo fout, dat de stad in juni besliste om het gewoon te sluiten en op zoek te gaan naar een nieuw team. Dat is er nu: Céline Demartelaere vormt samen met Laurence Delbeke en Gilles Kesteleyn de nieuwe bestuursploeg. Versterkt met nog acht medewerkers runnen zij voortaan het jeugdhuis.

“Om de nieuwe start nog extra in de verf te zetten, hebben we ook een nieuwe naam gekozen: voortaan heet het jeugdhuis Den Hof. Dat heeft ermee te maken, dat we aan de Hofstraat zitten, maar ook met de nabijheid van de volkstuintjes. Bovendien nemen we ons voor om onze activiteiten ook uit te breiden naar buiten”, verklaart Céline de keuze van de naam.

Elke vrijdag instuif

Den Hof zal voortaan elke vrijdag vanaf 15.30 uur geopend zijn als een instuif voor jongeren vanaf de middelbare school. “Ook op zaterdag willen we activiteiten organiseren, maar dat zal niet elke week zijn. We voorzien eerder een keer in de maand iets te doen met bijvoorbeeld dj’s”, blikt Céline vooruit.

Jeugdschepen Carine Portois (Open Vld) is opgelucht dat er een doorstart komt. “We hadden het jeugdhuis noodgedwongen gesloten. Ik denk dat we nu een sterke ploeg hebben. We willen de jongeren alvast alle kansen geven en zullen ze waar nodig ook begeleiden, zodat het heropende jeugdhuis een succes wordt”, neemt Portois zich voor.