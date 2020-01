Jennifer Op de Locht is de nieuwe centrummanager in Oudenaarde Ronny De Coster

21 januari 2020

14u07 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft Jennifer Op de Locht aangesteld als centrummanager. Haar taak: Oudenaarde als winkelstad voorbereiden op de toekomst.

Jennifer Op de Locht is consultant bij het adviesbureau CityD en heeft zelf meer dan acht jaar ervaring in het adviseren van steden, gemeenten en handelsverenigingen in heel Vlaanderen. In Oudenaarde heeft zij de voorbije twee jaar met de vzw Oudenaarde Winkelstad samengewerkt. “We zullen blijven inzetten op verbinden in de handelskern: de vzw Oudenaarde Winkelstad, ondernemers, bezoekers, stedelijke diensten en externe partijen”, neemt Op de Locht zich voor.

Voor grote uitdagingen

“De detailhandel staat voor grote uitdagingen en dat is in Oudenaarde niet anders. We hebben de keuze gemaakt om hiervoor een externe, professionele partner aan te trekken. In Jennifer Op de Locht vonden we een vertrouwd gezicht met bakken ervaring en expertise”, motiveert schepen van kmo-beleid Carine Portois (Open Vld) de keuze.