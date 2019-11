Jean-Marie Pfaff trapt voetbalderby KSV Oudenaarde-SK Ronse af Ronny De Coster

28 november 2019

13u55 0 Oudenaarde Dé voetbalderby van de Vlaamse Ardennen staat zaterdag 30 november op de agenda: KSV Oudenaarde speelt thuis tegen SK Ronse. Jean-Marie Pfaff komt er de aftrap geven.

“De aftrap zal zoals altijd verzorgd worden door de wedstrijdbalschenkers, maar voor de gelegenheid breiden we de delegatie uit met de twee burgemeesters Luc Dupont en Marnic De Meulemeester en met niemand minder dan Jean-Marie Pfaff”, kondigt KSVO-woordvoerder Mathieu Mas aan.

De ex-Rode Duivel die ook de Gouden Schoen won en in 1987 uitgeroepen werd tot beste doelman van de wereld, komt naar Oudenaarde in naam van de firma die drie gloednieuwe ledschermen in de vipkantine van voetbalclub KSVO heeft geplaatst.

Vak 81

Voor de derby, die voor het eerst sinds 2012 weer op het programma staat, zal er in de staantribune een “Vak 81” voorzien zijn. Kaarten voor dit sfeervak kosten 5 euro (1 gratis drankje inbegrepen na de wedstrijd) en zijn te verkrijgen bij Adriaen Brouwer (Markt), Café Pink Panther (Gevaertsdreef) en Jägerbar (Galgestraat).

Aftrap zaterdag om 20 uur in het Burgemeester Thienpontstadion.