Je spullen laten of leren herstellen kan op repairmarkt in Brandwoeker Ronny De Coster

04 juni 2019

18u16 0 Oudenaarde In de Brandwoeker in Oudenaarde vindt op zaterdag 8 juni een volgend “repaircafé” plaats. Je kan er allerlei spullen laten herstellen en tegelijk ook leren hoe je dat zelf kan.

Op een repaircafé gaan vrijwilligers aan de slag. Zij proberen je strijkijzer of haardroger te repareren. Of ze sleutelen aan je fiets of lossen computerproblemen op. Ook textielherstelling komt aan bod. En de herstellers klaren de klussen terwijl je toekijkt en een handje helpt. Zo leer je ook hoe je het zelf zou kunnen.

Repaircafé Oudenaarde zoekt nog enkele vrijwilligers. Niet alleen om te herstellen, maar ook voor de omkadering: voor het inschrijven, de bevoorrading, de bar.

Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Repaircafé Oudenaarde: https://nl-nl.facebook.com/RepairCafeOudenaarde/