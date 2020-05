Je kan weer zonder afspraak naar het containerpark in Oudenaarde Ronny De Coster

04 mei 2020

13u19 8 Oudenaarde Vanaf deze week is het niet langer nodig om een afspraak te maken op het containerpark in Oudenaarde. Coronamaatregelen blijven wel van kracht en met asbest ben je er nog altijd niet welkom.

Om bij de heropening van het recyclagepark een stormloop te vermijden, hadden het stadsbestuur van Oudenaarde en de afvalintercommunale IVLA een systeem uitgewerkt, waarbij bezoekers van het containerpark zich vooraf online moesten registreren. Vanaf deze week verdwijnt die regeling. Het verbod om asbest af te leveren, blijft wel. Voor de verwerking van dat gevaarlijk materiaal is speciale beschermende kledij nodig en die kan nu op andere plaatsen beter worden ingezet, motiveert de stad die beslissing. Wie alleen luierafval (in de witte luierzakken) aanbiedt, kan de pamperbel gebruiken, rechts van de chalet. Er worden dan geen beurten verrekend.

Coronamaatregelen

Maatregelen om coronabesmetting te voorkomen, blijven wel van kracht. De stad vraagt om enkel naar het containerpark te gaan als dat noodzakelijk is. Zieke mensen of mensen die symptomen vertonen zijn niet welkom. Blijf tijdens het wachten in de auto zitten. Kom alleen (of maximaal met 2 indien dit noodzakelijk is voor het uitladen van materiaal) en laat kinderen thuis. Het personeel mag niet helpen met uitladen. Het kan ook handig zijn om zelf een borstel of schop mee te nemen, want het containerpark leent er geen uit. Ook handschoenen zijn aanbevolen en de afstandsregel van anderhalve meter blijft in het recyclagepark van kracht.

Alle praktische info staat op de website van de stad.