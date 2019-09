Je hoeft geen boer te zijn om je te vermaken op de Werktuigendagen in Oudenaarde Ronny De Coster

19 september 2019

18u01 0 Oudenaarde Meer dan 200 exposanten en naar verwachting 70.000 bezoekers worden dit weekend verwacht op het meer dan 120 hectare grote domein van de Werktuigendagen in Heurne. Dit is de grootste vakbeurs van land-en tuinbouwers in ons land. Maar je hoeft geen boer te zijn om van dit mega-spektakel te genieten, want ook een grote oldtimerhappening, een indrukwekkende wedstrijd houthakken en een demo fokvee staan op het programma. En wie het allemaal vanuit de lucht wil zien, kan een helikoptervlucht maken.

In de eerste plaats zijn de Werktuigendagen uiteraard een vakbeurs: fabrikanten tonen er hun allermodernste tractoren, machines en technische snufjes.

Het evenement is niet alleen uniek omwille van haar omvang. “Doordat alles zich buiten afspeelt en we hier over een uitgestrekt terrein beschikking, is dit geen statische beurs: je ziet de machines in actie. Dat spreekt aan”, verklaart eventmanager Gunther De Mey het blijvende succes van de Werktuigendagen.

400 oldtimers

Maar je hoeft geen land- of tuinbouwer te zijn om op de Heurnse akkers een boeiende dag (of tweedaagse) te beleven. Er zijn tal van activiteiten waarmee de organisatie mikt op het brede publiek.

Zo nemen maar liefst 400 oude tractoren en landbouwmachines deel aan de oldtimerhappening. “Ik denk dat dit een recordaantal is”, zegt De Mey.

Op het programma staan onder meer een tentoonstelling van oldtimertractoren van vóór 1980, de ‘Belgian Oldtimer Tractoren Award’ met als thema Porsche en Allgaier en het ‘Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap BOP 2019’.

Bezoekers zien oude landbouwmachines ook in actie. Er is een demo met oldtimerhooibouwapparatuur, waaronder maaibalken, cirkelmaaiers, hooimachines en eventueel persen en met oldtimermaïshakselaars en hakselwagens.

Fokvee te keur en te kijk

Voor de 7de maal zijn de Werktuigendagen het toneel van de Fokveedag van Oudenaarde. Een 100-tal prachtig gewassen, geschoren en geföhnde zwartbonte en roodbonte Holsteins uit alle uithoeken van de provincie komen in de ring. “Het is een expressie van de passie waarmee vooral de jeugd op de melkveebedrijven omgaan met hun waardevolle dieren”, bedenkt De Mey. Ook het originele ras van Oost-Vlaanderen, de Witroden, komen met een demonstratie-groep. Een groep fanatieke fokkers blijft dit rustieke ras koesteren en in ere houden. De fokveedag start zaterdag om12 uur.

Beste houthakkers van de Benelux

Wie wordt de beste houthakker van de Benelux? Dat is de inzet van het spectaculaire evenement Stihl Timbersports® Benelux. “De beste 14 houthakkers uit België en Nederland strijden om de Benelux-titel en een plaats in de finale van het wereldkampioenschap in Praag op 1 en 2 november en zondag vindt de European Trophy plaats” licht Gunther De Mey toe.

Helikoptervluchten

De Werktuigendagen zijn voor liefhebbers ook de gelegenheid om de omgeving eens vanuit de lucht te zien. Op het terrein vinden zowel zaterdag als zondag helikoptervluchten plaats. Je betaalt 40 euro voor een luchtdoop.

De Werktuigendagen vinden plaats op zaterdag 21 en zondag 22 september, telkens van 9 tot 18 uur. Dagtickets kosten 13 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis.

Meer info: www.werktuigendagen.be