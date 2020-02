Jarige whiskyclub The Hogshead Oudenaarde gaat eigen whisky distilleren Ronny De Coster

10 februari 2020

14u36 9 Oudenaarde De Oudenaardse whiskyclub bestaat één jaar en voor initiatiefnemers Ewald Van Cauwenberghe en Didier Audoor is nu wel duidelijk wat ze vermoedden: Oudenaarde zat wel op zo’n vereniging te wachten. Bij de eerste verjaardag kondigen ze aan dat The Hogshead een eigen whisky gaat distilleren.

“Sinds we vorige jaar met de whiskyclub zijn gestart, hebben we zes proeverijen georganiseerd en de belangstelling stemt ons heel tevreden: na één jaar telt onze vereniging 59 leden”, vertelt Didier enthousiast. De eerste verjaardag vierden de whiskyliefhebbers met een zogenaamde klakjesavond. Deze maand staat nog een tasting op het programma. “En we hebben ook beslist dat we met de vereniging onze eigen whisky gaan disitilleren”, verklapt Didier. De vereniging organiseert haar activiteiten in de proefzaal van Wijnen Collin aan de Krekelput in Oudenaarde. Meer informatie over de whiskyclub staat op https://www.hogsheadwhiskyclub.be/