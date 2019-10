Jan en Jef staan heel de week met toppers als Goffin en Murray op de court van tennistoernooi European Open in de Lotto Arena Ronny De Coster

13 oktober 2019

12u23 0 Oudenaarde Jan en Jef Van Assche staan voor een opmerkelijk sportief avontuur: de broers uit Leupegem worden ingezet als ballenrapers op het internationale tennistoernooi European Open in de Lotto Arena in Antwerpen.“Dit is een formidabele belevenis, want wie droomt er niet van om met zijn grootste idolen op het veld te staan? Maar tegelijk is het zeer geconcentreerd werken, want er mag op zo’n wedstrijd voor de ogen van duizenden aanwezigen én de televisiecamera’s niets fout gaan. Stikkapot zijn we elke avond als we na een dagje ballen rapen thuis komen”, vertellen ze.

Jan is zeventien, zijn broer Jef is vier jaar jonger. Beiden zijn al vele jaren als tennisspeler actief bij Tennisclub Park in Ronse en speelden al een kast vol medailles bijeen. “Je mag wel zeggen dat tennis voor een groot deel ons leven bepaalt”, knipoogt Jan.

De broers komen niet alleen als spelers op de court: komende week worden ze ingezet als “ball-kids” op de European Open in de Lotto Arena en staan ze samen met toppers als David Goffin, Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray en Stan Wawrinka op het veld.

Niet opvallen

“Ballkids, zijn ballenrapers. We staan altijd met tien op de court: twee aan het net, iemand in elk van de vier hoeken en ook nog eens vier ballkids buiten het speelveld”, vertelt Jan.

“Het is veel meer dan balletjes oprapen: al ball-kid moet je heel goed bij de les blijven: je blijft heel hard op de wedstrijd geconcentreerd, anticipeert ook op wat er kan gebeuren en moet ook goed ingespeeld zijn op de andere ball-kids. Het is onze verantwoordelijkheid, dat een bal die op de grond ligt of rolt, zo snel mogelijk van het veld is. Een seconde niet attent zijn, kan je je niet veroorloven. Daarom worden we na 50 minuten ook gewisseld. Als we na een avondje ballen rapen thuis komen, zijn we stikkapot”, legt Jan uit.

Gratis

“We worden hier niet voor betaald, maar het is zo’n enorme ervaring om mee te maken. We hebben dit al op tal van grote tennistoernooien mogen doen. Het is enorm tof om op het veld te kunnen staan met de grootste toppers. Wie kan er zeggen dat hij David Goffin en Andy Murray een handdoek of energiedrankje mocht aanreiken? Dat zijn grote sterren en Murray kan op televisie misschien al eens arrogant overkomen. Maar zo kennen wij hem niet: achter de schermen komt die ons zelf voorstellen om met hem op de foto te staan. Pas op: zelf mogen we dat niet vragen, he. Als ball-kid blijf je gereserveerd: je houdt afstand en op het veld geef je ook geen krimp. Laat je ogen niet rollen als een speler flatert of je kan het schudden. Discretie is belangrijk. De blikken van ruim vijfduizend toeschouwers én televisiecamera’s zijn op het veld gericht en brengen uiteraard ook ons in beeld. Maar wat wij vooral niet mogen doen, is opvallen”, weet Jef.

Niet naar school

Het internationale tennistoernooi European Open in de Lotto Arena in Antwerpen duurt tot volgende zondag. Dat betekent dat de broers Van Assche de hele week niet zullen opdagen op hun school, het GO! Atheneum Da Vinci in Ronse. “Van Tennis Vlaanderen krijgen we een attest om onze afwezigheid te wettigen, maar het is uiteindelijk de directie van onze school die dit moet goedkeuren. We zijn dan ook enorm dankbaar dat we die kans krijgen”, besluiten de broers.