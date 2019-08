Jan Bauwens vist zich tot clubkoning bij “De Nieuwe Baars” Oudenaarde André Marlier

08 augustus 2019

14u39

Bron: André Marlier 0

Aan het Waterspaarbekken verzamelden de leden van vissersmaatschappij “De Nieuwe Baars” voor hun jaarlijkse koningsvissing . Na vier uur vissen en met een vangst van 18,585 kg. haalde Jan Bauwens het van Stefaan Eeckhout, Philippe Neirinck, Dimitri De Wintere , Ronny De Clercq en clubsecretaris Johan Ronsse. De rode lantaarn kwam in handen van Oscar Ronsse. Ook vorig jaar haalde Jan de koningstitel en slaagt hij daar volgend jaar terug in dan kan hij als clubkeizer voorgesteld worden. De nieuwe koning werd bij een natje en een droogje gehuldigd in clublokaal Pink Panther bij Valerie.