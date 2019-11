Jägerbar 2.0 in oude fabriek van Santens in Oudenaarde Ronny De Coster

13 november 2019

16u00 4 Oudenaarde In een hal van de vroegere badhanddoekenfabriek van Santens in Oudenaarde heropent Simon Christiaens dit weekend zijn Jägerbar. “We blijven hier drie maanden lang en zullen elk weekend dj-sets en optredens organiseren”, kondigt de initiatiefnemer aan.

Vorig jaar liet Simon in de verlaten fabriekshal van Santens een grote houten chalet bouwen om er een Jägerbar uit te baten. “Omdat het succes zo overweldigend was, hebben we dit jaar nog meer geïnvesteerd in decoratie, licht en geluid om het comfort van de bezoekers nog te vergroten”, zegt Simon. “We brengen de sfeer en de muziek van een après-skichalet en organiseren elke week een dj-set of live-optreden. Onder meer Yves Segers, Alpha Party en Schorre Chef & MC Vals, gekend van de hit Ik Moet Zuipen, komen zeker langs”, kondigt hij aan.

De Jägerbar aan de Galgestraat 157 in Oudenaarde is open op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 19 uur en op zondag vanaf 16 uur.