Jaar rijverbod voor bestuurster die met 2,46 promille in het bloed nog probeert te rijden Lieke D'hondt

21 juni 2019

13u39 0 Oudenaarde Een vrouw die op het Tacambaroplein in Oudenaarde de aandacht van de politie heeft getrokken omdat ze was stilgevallen met haar wagen, moet een fikse boete van 3.200 euro betalen. Ze moet haar rijbewijs ook een jaar inleveren en als ze opnieuw met de auto wil rijden, moet ze haar rijexamens opnieuw afleggen en slagen voor een medische en psychologische proef.

De vrouw bleek veel te veel te hebben gedronken en had 2,46 promille alcohol in haar bloed. Omdat het niet haar eerste misstap in het verkeer was, liet het parket haar onderzoeken door een expert. Hij concludeert dat er geen drankprobleem in het spel is. De politierechter legt de vrouw nu wel een zware sanctie op, maar daarna mag de bestuurster opnieuw met de wagen rijden.