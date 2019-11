Jaar cel voor vrouwen die IVLA oplichten Lieke D'hondt

22 november 2019

11u41 0 Oudenaarde Drie vrouwen die afvalintercommunale IVLA hebben opgelicht, zijn veroordeeld tot een jaar cel waarvan de helft effectief. Ze moeten ook een boete van 2.400 euro betalen. De drie onderschepten en vervalsten in 2015 overschrijvingsformulieren. Ze vervalsten ook contracten voor luxewagens.

De oplichting kwam aan het licht toen afvalophaler Van Gansewinkel aan IVLA liet weten dat er nog openstaande facturen waren. De afvalintercommunale was zeker dat de facturen wel al betaald waren en ontdekte zo dat de rekeningnummers vervalst waren. Het geld kwam terecht op de rekening van de 39-jarige H.L., die het vervolgens doorstortte naar het buitenland.

Twee andere vrouwen lichtten IVLA op een andere manier op. Zij gingen langs bij vijf autogarages om met een valse handtekening contracten voor luxewagens af te sluiten op naam van IVLA. De drie vrouwen probeerden IVLA in totaal 146.454,66 euro afhandig te maken, maar de afvalintercommunale slaagde er via de bank in om 50.358,68 euro te recupereren.

In de rechtbank probeerden de beklaagden alles te ontkennen, maar de rechters oordelen nu dat ze toch schuldig zijn. Naast een gevangenisstraf en boete, moeten ze ook zo’n 100.000 euro terugbetalen aan IVLA.