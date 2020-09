Jaagpad langs Schelde versperd door vallende takken: brandweer deed al 85 interventies in Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

27 september 2020

15u11 4 Vlaamse Ardennen Politie en brandweer hebben het jaagpad langs de Schelde tussen Zingem en Oudenaarde afgesloten. Het was er te gevaarlijk geworden door vallende takken van bomen.

Teams van de brandweerpost Oudenaarde hebben dit weekend op een twintigtal plaatsen te hulp moeten snellen voor de gevolgen van de storm Odette die over ons land raasde.

“Schade aan woningen hebben we amper gehad, maar op verschillende plaatsen kwam er modder op de weg en er zijn toch ook een paar kelders ondergelopen. Vooral gevallen bomen en takken hebben ons al veel werk bezorgd”, zegt brandweermajoor Frank Verplancken, hoofd van de brandweerpost Oudenaarde.

Zwalm

Hij moest een 25-tal manschappen inzetten. “In heel de zone Vlaamse Ardennen waren er 85 mensen op de been. De meest kritieke plaats was de Zwalmmolen in buurgemeente Zwalm. Daar kwam het water zo hoog, dat er zandzakken moesten worden aangevoerd”, vertelt Verplancken nog.