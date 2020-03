IVLA gaat vanaf volgende week gebruikte luiers aan huis ophalen in de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

25 maart 2020

14u44 4 Oudenaarde De afvalintercommunale IVLA heeft een oplossing uitgedokterd voor de inzameling van luiers: ze mogen vanaf volgende week in zakken naast de gewone huisvuilcontainer geplaatst worden.

Door de sluiting van de gemeentelijke recyclageparken is het niet meer mogelijk om van gebruikte luiers af te geraken. Vanaf volgende week zullen inwoners daarom de kans krijgen om bij de reguliere inzameling maximaal drie extra luierafvalzakken aan te bieden. De zakken worden meegenomen maar niet gewogen en dus ook niet gefactureerd. In die gemeenten waar geen inzamelronde is gepland (voor de eerste week is dat Brakel, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Lierde, Horebeke en Zwalm) voorziet IVLA een aparte inzamelronde van de luierafvalzakken. Wie van de aparte inzamelronde gebruik wil maken, moet daarvoor vooraf bellen naar 0800 90 270 of 055 30 27 13. Ook hier geldt de beperking van maximaal drie zakken.

Wie tijdens de reguliere ophaling van huisvuil naast de container luierafvalzakken aanbiedt, hoeft dat niet vooraf aan te vragen. De daaropvolgende week maakt de intercommunale de omgekeerde beweging: bij de reguliere inzameling in Brakel, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Lierde, Horebeke en Zwalm worden de luierzakken meegenomen maar niet gewogen. Er is dan een aparte inzamelronde voor Oudenaarde en Ronse, ook weer na telefonisch contact.

De gemeenten nemen de extra kost van de luierophaling op zich.