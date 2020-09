Isolatie aan nagelnieuwe glaspartij vat vuur: 600 leerlingen van Bernardustechnicum geëvacueerd Ronny De Coster

07 september 2020

13u09 44

Oudenaarde Politie en brandweer hebben maandagmiddag in de wijk Gelukstede in Oudenaarde de middelbare school Bernardustechnicum ontruimd, nadat een beginnende brand was opgemerkt onder de vloer van een praktijkklas. De leerlingen konden het lokaal veilig verlaten. Samen met hen zijn alle andere aanwezigen, samen zeshonderd mensen, geëvacueerd.

De rookontwikkeling deed zich voor in een praktijkklas elektriciteit, waar op dat moment leerlingen les kregen. “Tijdens de les verspreidde zich de geur van verbrand rubber. We zagen eerst niet meteen een bron van vuur, maar leerlingen merkten dat er nabij de glazen buitenwand rook opsteeg”, vertelt een leerkracht die er les gaf. De leraar heeft daarop samen met zijn leerlingen de klas verlaten en alarm geslagen.

Naar de speelplaats

Uiteindelijk hebben alle zeshonderd leerlingen de klaslokalen verlaten. “Maar een grootscheepse actie moet je je daar niet bij voorstellen”, zegt Luc De Bouver, technisch adviseur-coördinator van de school. “Het incident deed zich voor om twaalf uur. Dat is net het ogenblik waarop alle leerlingen sowieso klaar zijn om aan hun middagpauze te beginnen. In een paar minuten tijd was iedereen dus buiten. Daar is zeker geen paniek mee gemoeid geweest. We hebben alle leerlingen, samen toch een zeshonderdtal, verzameld op de speelplaats. Er is ook nooit iemand in gevaar geweest”, benadrukt De Bouver.

Refter ontruimd

De klas waar de beginnende brand was opgemerkt, bevindt zich op de eerste verdieping boven de refter van de school. Daar waren leerlingen aanwezig voor de middaglunch. Ook zij zijn in alle rust naar buiten kunnen gaan. De brand heeft geen gevolgen voor de werking van de school. Na de middag konden de lessen gewoon weer hervat worden. Ook de refter kan vanaf morgen weer gebruikt worden.

Nagelnieuw gebouw

Opmerkelijk: het schoolgebouw waar het incident zich voordeed, is nog nagelnieuw. “De glaspartij van de voorgevel is nog maar veertien dagen geleden geplaatst. De brandweer heeft achterhaald, dat de brand achter die glazen wand is ontstaan. Kennelijk kwam een deel van de isolatie in contact met het glas, dat door de zon fel was opgewarmd. Daardoor is die isolatie overhit geraakt en is ze beginnen branden” verklaart De Bouver hoe het vuur is ontstaan.