Inzameling van winterjasjes voor kinderen in Oudenaarde en Wortegem-Petegem: “We laten deze winter niemand in de kou staan” Ronny De Coster

09 oktober 2020

18u29 0 Oudenaarde/Wortegem-Petegem Ter gelegenheid van Werelddag Verzet tegen Armoede organiseren sp.a Oudenaarde en sp.a/onafhankelijk Wortegem-Petegem een inzameling van winterjasjes voor kinderen.

“Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat in Oudenaarde 6,2 procent van de Oudenaardse kinderen tussen 0 en 3 jaar opgroeien in een kansarm gezin”, motiveert Oudenaards sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert de actie.

“Wij willen letterlijk niemand in de kou laten staan”, pikt medeorganisator Mario Vindevogel in. “Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het moeilijk om op het eind van de maand rond te komen. Extra uitgaven zoals een nieuwe winterjas voor de kinderen zijn vaak moeilijk. Nochtans is een nieuw winterjasje toch geen luxe? Zeker als je weet dat door corona deze winter de ramen van de klaslokalen moeten openstaan. Daarom beslisten we om een inzamelactie te houden voor winterjasjes voor kinderen. We vragen aan iedereen winterjasjes te doneren die bijvoorbeeld te klein zijn geworden voor de eigen kinderen. De jasjes die we ophalen, bezorgen we aan de Kaba, de sociale kruidenier in het Sociaal Huis. Zo weten we zeker dat ze bij de juiste gezinnen terecht komen”, zegt Mario Vindevogel. Wie een winterjasje voor kinderen wil doneren, kan die op zaterdag 17 oktober van 10 tot 12 uur brengen op de Markt in Oudenaarde en van 14 tot 16 uur op Petegemplein in Wortegem-Petegem.