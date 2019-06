Inwonersaantallen Horebeke en Wortegem-Petegem dalen, Oudenaarde groeit: “Dynamische en aantrekkelijke stad met veel aandacht voor ruimtelijke ordening” Lieke D'hondt

17 juni 2019

18u34 0 Oudenaarde De Vlaamse Ardennen blijven een aangename streek om te wonen, zo blijkt uit de bevolkingscijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Het aantal inwoners van alle gemeenten stijgt, op Horebeke en Wortegem-Petegem na.

Op 1 januari 2019 telde Oudenaarde 31.393 inwoners. De stad is nog steeds de grootste van de Vlaamse Ardennen. Met 261 extra inwoners is Oudenaarde ook de stad die in absolute cijfers het sterkst is gegroeid het afgelopen jaar. Schepen van Burgerzaken en Bevolking Stefaan Vercamer (CD&V) ziet een aantal oorzaken voor de groei. “Oudenaarde is een dynamische en aantrekkelijke stad met veel troeven. Bovendien voeren we een politiek waar veel aandacht is voor ruimtelijke ordening. De minder aangename plekken in de stad proberen we om te vormen tot hippe plaatsen. We hebben in de nieuwe projecten ook steeds aandacht voor duurzaamheid en groene zones om tegelijk de groene poort tot de Vlaamse Ardennen te blijven. Daarnaast hebben we ook aandacht voor betaalbaar wonen en sociale woningen en maakt ook de ligging, met goede verbindingen op vlak van wegen en openbaar vervoer, dat Oudenaarde een aangename stad is om te wonen.” De schepen verwacht wel dat het inwonersaantal de komende jaren wat zal stabiliseren. Dat zou blijken uit een studie van Solva.

Fusiegemeente gegroeid

Ook de andere grote steden in de Vlaamse Ardennen blijven het goed doen qua inwonersaantal. Er kwamen het afgelopen jaar 209 Zottegemnaars bij en Ronse kan voortaan rekenen op 142 extra inwoners. In Brakel, Gavere, Kluisbergen, Maarkedal, Lierde en Zwalm blijft het aantal inwoners nagenoeg gelijk. Ook de fusie tussen Kruishoutem en Zingem heeft geen inwoners afgeschrikt: de fusiegemeente is gegroeid met drie extra Kruisemnaars.

Daling voor Horebeke en Wortegem-Petegem

Enkel in Wortegem-Petegem en Horebeke daalt het aantal inwoners in vergelijking met 2018. In Wortegem-Petegem met 43 personen, in Horebeke met 12. Wortegem-Petegem telde op 1 januari 2019 nog 6.397 inwoners. De gemeente doet het dus zeker niet slecht, maar het is wel opvallend dat het inwonersaantal, op een lichte daling in 2016 na, voor het eerst met 43 personen daalt. Burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) maakt zich nog geen zorgen. “Een andere verklaring dan een natuurlijke evolutie en de vergrijzing zie ik niet echt voor de daling. We doen ook geen specifieke inspanningen om meer inwoners aan te trekken. Dat is op zich ook moeilijk op het vlak van huisvesting omdat Wortegem-Petegem een landelijke gemeente is. In stedelijke gebieden zoals Oudenaarde heb je op dat vlak meer mogelijkheden. Maar op plaatsen waar het kan en haalbaar is, willen we zeker meestappen in het verhaal.”

In de kleinste gemeente van de Vlaamse Ardennen maakt elke inwoner die verhuist meteen een verschil. In 2016 telde Horebeke slechts 2.000 inwoners, maar dat aantal leek de twee volgende jaren wel licht te stijgen. In 2019 daalt het aantal inwoners opnieuw naar 2.036.