Inwoners van Oudenaarde liggen vooral wakker van mobiliteit en natuur 200 ideeën gedeeld op inspraakplatform van de stad Ronny De Coster

06 september 2019

13u53 0 Oudenaarde Inwoners van Oudenaarde willen dat het nieuwe stadsbestuur vooral werk maakt van een betere mobiliteit en de zorg voor de natuur. Dat blijkt op het online-platform dat de stad in juni lanceerde om bij de bevolking te vissen naar suggesties voor haar beleidsplan.

In juni lanceerde het stadsbestuur van Oudenaarde het platform inspraak.oudenaarde.be. Met de oproep ‘Maak Oudenaarde Mee’ stimuleerde het inwoners om mee na te denken over de toekomst van hun stad en zo mee na te denken over de grote lijnen van het meerjarenplan van het bestuur.

200 ideeën online gedeeld

Sinds de lancering in juni van het platform inspraak.oudenaarde.be hebben 695 personen er zich geregistreerd om ideeën aan te reiken en te beoordelen. Vooral voor de thema’s rond mobiliteit en natuur blijken de inwoners heel wat suggesties te hebben. Ideeën delen en beoordelen kan nog tot dinsdag 17 september.

Gespreksavonden

“Maar niet iedereen heeft toegang tot online kanalen. Bovendien vinden we het als stadsbestuur belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan om zo tot een nog bredere input te komen. Daarom organiseren we twee gespreksvonden”n zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

De inspraakvergaderingen vinden plaats op dinsdag 10 september van 19 tot 21.30u in zaal ‘De Kring’, Kapittelstraat 3 in Eine en op dinsdag 17 september in de Volkszaal van het stadhuis in Oudenaarde.

Meer over Oudenaarde

politiek