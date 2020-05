Inwoners van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem krijgen volgende week gratis mondmasker in de bus Ronny De Coster

04 mei 2020

11u01 0 Oudenaarde Het stad- en gemeentebesturen van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem hoopt begin volgende week de gratis mondmaskers bij iedereen aan huis te brengen Het stad- en gemeentebesturen van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem hoopt begin volgende week de gratis mondmaskers bij iedereen aan huis te brengen die de veiligheidscel anderhalve week geleden heeft besteld . “We wachten de levering af en werken intussen met verenigingen een systeem uit voor de verdeling”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Oudenaarde heeft samen met de buurgemeenten Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem via de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen zelf 63.000 mondmaskers besteld bij Think Pink. De vier gemeentebesturen namen die beslissing al anderhalve week geleden om niet afhankelijk te zijn van een toen nog onzekere federale verdeling.

Thuisbezorging door vrijwilligers

Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) voorziet, dat de stad de mondmaskers begin volgende week kan verdelen. “Dat zal gebeuren met de hulp van verenigingen. Zij bezorgen de enveloppes met mondmaskers aan huis. Met de administratieve voorbereiding van die operatie zijn we al volop bezig”, zegt De Meulemeester. In de buurgemeenten Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem verloopt de verdeling van de mondmaskers gelijkaardig. “Wij beschikken over een lijst van wel honderd mensen die zich op uitnodiging van de gemeente een tijd geleden al hebben opgegeven om anderen te helpen tijdens de coronacrisis. Dat zijn inwoners die onder meer boodschappen doen voor alleenstaanden. Op die helpende handen kunnen we nu rekenen om ook de mondmaskers te verdelen”, zegt de Kruisemse burgemeester Joop Verzele (CD&V).