Inwoners van Kruisem kunnen proefritje maken met elektrische deelauto Ronny De Coster

06 februari 2020

Het gemeentebestuur van Kruisem organiseert infosessie over elektrische deelauto's. De gemeente heeft er twee ter beschikking en laat geïnteresseerde proefrijden.

Zowel op het Nieuw Plein in Kruishoutem als aan de Tuinwijk (aan het gemeentehuis) van Zingem staat een deelauto van Cambio. Het zijn voertuigen die elektrisch zijn aangedreven. Hoe het systeem van autodelen werkt, leggen specialisten uit tijdens een infosessie op zaterdag 15 februari vanaf 10.30 uur aan het gemeentehuis van Zingem. Iedereen is welkom, maar vooraf inschrijven met een mail naar omgeving@kruisem.be is gewenst.