Inwoners mogen grondwater aftappen aan Saffrou-site in Oudenaarde: “Goed voor je gazon, maar niet om van te drinken” Ronny De Coster

08 juli 2020

14u56 0 Oudenaarde Op de Saffrou-site kunnen inwoners van Oudenaarde vanaf vandaag gerecupereerd grondwater aftappen om bijvoorbeeld hun gazon, planten of groenten mee te besproeien. Het opgepompte water komt uit de bouwput van de werkzaamheden op het terrein. “Door het grondwater niet in de riool te lozen, hopen we tot 5.000 m³ water te recupereren en zo een antwoord te bieden aan de droogteproblematiek”, zegt Boudewijn De Coninck, bodemdeskundige bij projectontwikkelaar Revive.

Het grondwater is afkomstig van de graafwerken aan de ondergrondse parkeergarage op de site Saffrou.“In eerste instantie proberen we op onze werven om het opgepompte grondwater opnieuw in de bodem kan infiltreren. Voor Saffrou was dat helaas niet mogelijk, maar we willen het water ook niet massaal naar de riool leiden: onze seizoenen almaar droger worden en we zien het grondwaterpeil in Vlaanderen altijd verder dalen. We willen ook het signaal geven, dat we met z’n allen duurzamer moeten omspringen met het water dat we ter beschikking hebben”, zegt Boudewijn De Coninck, bodemdeskundige bij Revive.

Niet van drinken!

Voor alle duidelijkheid: het bemalingswater is niet drinkbaar. “Het kan best enkel gebruikt worden om gras, planten of groenten mee te besproeien, of om regenwaterputten aan te vullen waar geen toestellen op aangesloten zijn. Het opgepompte water wordt opgeslagen in een nieuw aangelegde regenwaterafvoer op de site met een capaciteit van 50 à 60 m³, die aangesloten wordt aan verschillende kraantjes in een houten paneel aan de Blekerijstraat. Daar kan je het met een ouderwetse zwengelpomp kunnen aftappen. Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) mocht vandaag symbolisch de eerste emmer water aftappen. De stad is overigens ook van plan om van het beschikbaar gestelde grondwater gebruik te maken. De groendienst kan er water ophalen voor de besproeiing van de volkstuintjes aan het Liedtspark en voor voetbalvelden of grasvelden in de stad. Het paneel met de aftappomp en -kranen aan de Blekerijstraat is opgesmukt door de lokale graffitikunstenaar Frakkie - alias Fréderic Schepens.

In 2022 eerste woningen klaar

De werkzaamheden en aan de Saffrou-site zijn ongeveer een half jaar geleden van start gegaan. Momenteel is de aannemer bezig met de ruwbouw van de kavelwoningen. Daarnaast is intussen ook de bouwput voor de ondergrondse parking van de urban villa appartementen volledig uitgegraven. Vanaf 2022 kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen.