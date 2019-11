Inwoners en kinderen van KBO-school voeren vrijdag actie voor verkeersveiliger en leefbaarder Leupegem: “Hoog tijd om stad nog eens wakker te schudden” Ronny De Coster

07 november 2019

14u48 7 Oudenaarde Het Comité Veilig Leupegem en de KBO-school van Leupegem voeren vrijdag actie om maatregelen te eisen voor een betere verkeersveiligheid in hun dorp. Op de verlanglijst staan onder meer snelheidsbeperkingen, fatsoenlijke voetpaden en een verbod op zwaar verkeer.

“De Curieuzeneuzetest, waarbij de luchtkwaliteit werd gemeten, kleurde Diependale en de Leupegemstraat rood. De lucht is hier ontzettend ongezond en je kan er beter niet te lang vertoeven. Als bewoners weten we dit al lang: het is hier ongezond, onveilig en onaangenaam. Je mag van geluk spreken dat je behouden de deur achter je dicht kan trekken en alleen het gedreun en gedaver en het lawaai voor lief moet nemen”, zegt Rik Martens, die aan de Leupegemstraat woont en deel uitmaakt van het Comité Veilig Leupegem.

Een lange verlanglijst

Het verlanglijstje dat de bewoners hebben opgesteld om de leefbaarheid in Leupegem te verbeteren, is lang. “We willen een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur die geldt vanaf de Berchemweg ter hoogte van de bandencentrale Lambrecht tot het verkeersbord bebouwde kom in de Leupegemstraat. Ook op de Edelareberg tot voorbij de manege in Kerselare moet de limiet naar 50 kilometer per uur. In Diependale en de Leupegemstraat willen we een zone 30. De invalswagen naar Leupegem hebben verkeersborden, wegmarkering en digitale borden nodig om de snelheid van het verkeer te remmen. Ook snelheidscontroles, toegankelijke voetpaden en overal veilige fietspaden zijn onmisbaar. Zwaar verkeer moet woerden omgeleid”, somt Rik Martens op.

Meten is weten

“Het is hoog tijd om het stadsbestuur nog eens wakker te schudden”, bedenkt Martens. “Begin februari zijn burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen van mobiliteit Peter Simoens op onze uitnodiging in ’t Sportkot komen luisteren naar onze verzuchtingen. Alle pijnpunten werden opgelijst en aan de hand van een powerpoint hebben we de verkeerssituatie en mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsprobleem voorgesteld. Peter Simoens wou eerst meten en met feitelijke gegevens naar een oplossing zoeken. Er werd ons beloofd dat we tegen 1 juni een antwoord zouden krijgen op onze vragen. Wel, dat kwam er nog niet en mails blijven zelfs onbeantwoord. Het is doodjammer dat we maanden na de vergadering nog geen enkele reactie van het stadsbestuur hebben ontvangen. Leupegem wordt achtergesteld”, vindt Martens.

En daarom organiseren bewoners van Leupegem vrijdagnamiddag een actie. Ze verzamelen in de KBO-school aan de Vontstraat in Leupegem. Op de speelplaats zullen de kinderen tekeningen rond leefbaarheid en veiligheid en verkeersborden 30 en 50 kilometer per uur tonen.