Internationale jury strijkt neer om te oordelen of Oudenaarde prijs van meest groene stad van Europa verdient Ronny De Coster

14 juli 2019

14u06 0 Oudenaarde Een internationale jury trekt vandaag door Oudenaarde om te oordelen of de stad kans maakt om de internationale wedstrijd Entente Florale Europe te winnen. De experten onderzoeken het effect van de groene omgeving voor de levenskwaliteit in woonwijken en steden.

Oudenaarde is samen met dertien andere Europese steden voor de Europese wedstrijd ‘Entente Florale Europe’ genomineerd, omdat de stad vorig jaar door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) werd verkozen tot ‘Groen en Bloemengemeente 2019’.

Een internationaal samengestelde jury bezoekt vandaag de stad. Het stadsebestuur gidst hen langs de belangrijkste verwezenlijkingen op gebied van groen en leefmilieu.

Eind september weten we of Oudenaarde de overwinning in de wacht heeft kunnen slepen.