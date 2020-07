Intergemeentelijke veiligheidscel verbiedt evenementen in augustus en september Lieke D'hondt

29 juli 2020

18u12 0 Oudenaarde Er mogen in de politiezone Vlaamse Ardennen vanaf 1 augustus tot en met 30 september geen evenementen doorgaan. De burgemeesters van Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem hebben die beslissing samen genomen in de intergemeentelijke veiligheidscel. “De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze prioriteit.”

De evolutie van de coronacijfers is zo slecht dat de intergemeentelijk veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen heeft beslist alle evenementen in augustus en september te annuleren. “Het is jammer om deze beslissing te moeten nemen, maar nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk als we een tweede golf willen afwenden. Voorlopig blijft onze regio grotendeels gespaard van een heropflakkering en dat willen we absoluut zo houden. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen als prioriteit geplaatst. Deze maatregel zorgt meteen ook voor duidelijkheid voor organisatoren van evenementen”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel.