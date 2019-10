Inschrijven voor Ronde van Vlaanderen Cyclo kan vanaf vandaag Ronny De Coster

30 oktober 2019

21u20 0 Oudenaarde De inschrijvingen voor de Ronde van Vlaanderen, die volgend jaar op zaterdag 4 april zal plaatsvinden, zijn geopend. Start en aankomst liggen in Oudenaarde, behalve voor de langste afstand, die opnieuw vanuit Antwerpen vertrekt.

“Net zoals de voorbije jaren worden er op vraag van de openbare instanties én om de veiligheid op het parcours maximaal te kunnen garanderen maar 16.000 deelnemers toegelaten. Snel inschrijven is dus de boodschap”, zegt Christophe Impens, woordvoerder van organisator Peloton. Wie vroeg inschrijft, geniet overigens van een voordeeltarief.

Vier afstanden

Er is de keuze uit afstanden van 74, 139, 174 of 229 kilometer. De eerste drie afstanden hebben Oudenaarde als start- en aankomstplaats, de tocht van 229 km start in Antwerpen en finisht in Oudenaarde. Voor de deelnemers aan die lange afstand is er opnieuw een shuttle service voorzien van Oudenaarde naar Antwerpen. Internationaal wielerfeest Vorig jaar kwamen liefst 58% van de deelnemers uit het buitenland. Ongeveer 60 nationaliteiten tekenden present om te proeven van de rijke wielergeschiedenis en de cultuur in Vlaanderen.

Inschrijven voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo - We Ride Flanders kan vanaf vandaag via www.werideflanders.com.