Inner Wheel Oudenaarde schenkt 7 waakkoffers aan palliatief team WZC De Meerspoort Ronny De Coster

11 februari 2020

18u52 6 Oudenaarde Dankzij een schenking van 1.500 euro van serviceclub Inner Wheel Oudenaarde heeft de directie van WZC De Meerspoort zeven zogenaamde “waakkoffers” kunnen aanschaffen. “De woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant zullen die gebruiken voor families die waken bij een palliatief familielid”, zegt Astrid Battiauw, trekster van de palliatieve werkgroep.

“De tijd al wakend doorbrengen gaat soms heel traag voorbij. Daarom is bij de samenstelling van de waakkoffers rekening gehouden met alle zintuigen. Wij vulden een koffer met boeken, gedichten, een kleurboek voor volwassenen, kruiswoordraadsels en een kaartspel. We stopten er ook een geurverstuiver bij, omdat we weten dat dit mensen ontspant en minder angstig maakt en massageolie zodat men de handen van de naaste nog kan masseren. Verder zitten in de koffer ook kaarsen, zakdoekjes en een snoep. Vaak ontstaan er tijdens bijvoorbeeld zo’n handmassage de laatste gesprekken, worden er toch nog dingen uitgesproken”, licht Astrid toe.