Inbrekers stelen nadarhekken voor social distancing in Basisschool KBO Sint-Walburga Ronny De Coster

28 mei 2020

11u58 3 Oudenaarde In Basisschool KBO Sint-Walburga aan de Smallendam in Oudenaarde zijn in de nacht van woensdag op donderdag inbrekers aan het werk geweest. “Op de kleuterspeelplaats hebben ze vijf nadarhekken gestolen. Onbegrijpelijk, toch?”, zucht directrice Nancy Van Der Straeten verontwaardigd.

“We hadden die nadars van de stad ter beschikking gekregen en gebruikten ze de laatste weken om de ‘social distancing’ van de verschillende bubbels te garanderen. Zo konden we veilig heropstarten”, klinkt het.

“Jammer genoeg gunt niet iedereen ons die veilige heropstart blijkbaar. Het is niet de eerste keer dat onze school het slachtoffer is van vandalisme. Kennelijk zijn de daders over een hek gekropen, want er is schade aan de draad”, vertelt Nancy Van Der Straeten.

Ze vraagt dat wie iets gezien heeft of informatie kan geven over de inbraak, contact opneemt met de lokale politie op het telefoonnummer 055/33.88.88.