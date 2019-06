Inbrekers slaan toe in lokaal Okra Nederename: “Voor wat petanqueballen en paar pintjes” Lieke D'hondt en Ronny De Coster

04 juni 2019

12u01 5 Oudenaarde Het lokaal van petanqueclub Okra Nederename heeft in de nacht van maandag op dinsdag inbrekers over de vloer gehad. Geld maakten ze niet buit, maar ze stalen wel enkele petanqueballen en dronken twee pintjes uit.

Pierre De Vrieze ontdekte de inbraak dinsdagochtend. Hij is lid van Okra en merkte meteen dat er iets niet pluis was in het clublokaal achter de kerk van Nederename. “Ik ga elke ochtend naar de krantenwinkel hier wat verderop. Het lokaal ligt op mijn route en ik zag meteen dat er drie petanqueballen op het plein lagen. Dat is niet normaal. Ik besloot wat dichterbij te kijken en kon duidelijk zien dat er was ingebroken. De deur van het lokaal was ingestampt en ze zijn duidelijk op zoek geweest naar geld.”

Geen geld in lokaal

Een echte buit hebben de dieven niet kunnen maken, want de petanqueclub bewaart geen geld in het clublokaal. “Er zijn wel een vijftal petanqueballen verdwenen, maar misschien hebben ze die ook gewoon ergens weggegooid. We hebben al gezocht rond onze terreinen, maar voorlopig hebben we nog niets gevonden”, zegt Pierre.

De dieven hadden kennelijk ook dorst. De petanqueclub bewaart enkele bakken bier in het lokaal voor tijdens de spelletjes petanque en daarvan zijn twee flesjes leeggedronken. De dieven lieten de lege flesjes netjes achter in een hoekje.

Vandalisme

Het is niet de eerste keer dat Okra te maken krijgt met vandalisme. “Jaren geleden, toen we nog geen clubhuis hadden, stond hier een oude caravan. Geregeld werden de vensters ingeslagen door vandalen. Sinds we dankzij het stadsbestuur een houten clubhuis hebben, bleef het vandalisme uit. We vinden het dan ook heel jammer dat we nu met deze inbraak geconfronteerd worden. Ook al is er geen geld gestolen, we blijven wel achter met veel schade en die moet nu dringend hersteld worden. Ik durf ons lokaal zo niet achter te laten.”

De politie is dinsdag al ter plaatse gekomen om de vaststellingen te doen. In de loop van de dag zal de stad Oudenaarde ook iemand sturen om Okra te helpen de schade te herstellen.