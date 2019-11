Inbrekers op heterdaad betrapt in Melden: politie kreeg intussen al meerdere inbraakmeldingen en vraagt uit te kijken Ronny De Coster

16 november 2019

22u14 30 Oudenaarde Er is vanavond ingebroken op een terrein in Oudenaarde. Twee verdachten zijn betrapt, maar konden op de vlucht slaan.

De inbraak is gepleegd rond 21 uur op het terrein aan Meldenstraat in de Oudenaardse deelgemeente Melden, waarop morgen de hindernissenloop Sportacus Koppenbeg plaatsvindt. De daders zijn op heterdaad betrapt.

Ze waren het terrein binnengedrongen, waarop een beweginscamera de verlichting in werking had gesteld.

Een getuige zag twee verdachten wegvluchten en is ze nog achterna gehold. Volgens de politie gaat het om twee oudere, allochtone mannen. De ene zou ongeveer 1,90 meter groot zijn, de andere is kleiner. De grootste van de twee droeg zware schoenen en had een muts aan. De kleinere, die volgens de getuige een stuk ouder was, had een baard, droeg donkere kleren en had ook een muts op het hoofd.

Er is geen informatie bekend over de richting waarin de twee zijn gevlucht.

De politie heeft via de buurtinformatienetwerken opgeroepen om uit te kijken. Wie informatie heeft over de inbraak of de verdachten wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het nummer 101.