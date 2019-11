Inbrekers op acht plaatsen in Mullem en Wortegem-Petegem: politie zoekt getuigen Ronny De Coster

18 november 2019

16u36 0 Oudenaarde De politie van de zone Vlaamse Ardennen doet een oproep tot getuigen in verband met inbraken en inbraakpogingen op achter plaatsen in Mullem en Wortegem-Petegem.

Afgelopen weekend zijn er in de politiezone Vlaamse Ardennen acht inbraken of inbraakpogingen geweest: op zaterdag 16 november waren inbrekers aan het werk op vier plaatsen in Wortegem-Petegem en de dag voordien op vier adressen in Mullem.

Altijd langs achterkant van de woning Uit analyse blijkt dat de daders telkens via de achterkant van de woning proberen in te breken. Ze forceren de achterdeur of een (schuif)raam.

Vooral geld en juwelen gestolen

Waar de inbrekers effectief binnen zijn geraakt, hebben ze vooral geld en juwelen gestolen. Wie in deze gemeenten afgelopen weekend verdachte personen of voertuigen heeft gezien, wordt door de politie verzocht contact op te nemen op het telefoonnummer 055/33 88 88 of een mail te sturen naar pz.vlaamseardennen@police.belgium.eu.

De politie geeft ook tips tegen inbraken. Ze staan op de website https://www.politie.be/5425/nieuws/voorkom-een-woninginbraak-tijdens-de-donkere-maanden?fbclid=IwAR3InPDZ2KsFg2uOspQYfDCURiz2pZ8ZUt7tmMbG7L2t-YhpyqYo9rLfn4o