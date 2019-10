Inbrekers dringen langs fietspad achtertuinen van woningen binnen op grens van Heurne en Zingem Ronny De Coster

18u57 12 Oudenaarde Inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag aan het werk geweest op enkele plaatsen langs de Heurnestraat in Heurne op de grens met Zingem. De daders gebruikten het fietspad langs de spoorweg op in de tuinen te geraken.

Op één plaats probeerden ze de deur van een garage te forceren. Toen dat niet lukte, zijn de inbrekers vertrokken. Ze waren in de tuin gedrongen nadat ze een afsluiting hadden doorgeknipt. Een paar huizen verder geraakten ze op dezelfde manier in de achtertuin van een boerderij. Daar is volgens de eerste vaststellingen niets gestolen, maar vonden de eigenaars wel een elektrische fiets, die daar werd achtergelaten.