Inbraken in vijf auto’s in Leupegem: politie roept op om alert te zijn Ronny De Coster

10 februari 2020

17u57 37 Oudenaarde Inbrekers zijn zondag en maandag aan het werk geweest in vijf auto’s in Leupegem. De daders hebben het gemunt op bouwmateriaal.

“Bij de infbaken werd er bouwmateriaal gestolen uit enkele bestelwagens. De daders geraakten in de auto’s door onder meer het slot aan de achterkant te forceren”, meldt de politie. Er zijn ook twee pogingen tot inbraak vastgesteld in andere voertuigen maar, daarbij hier werd niets gestolen. De politie roept op om waakzaam te zijn en zo weinig mogelijk kostbaar materiaal in de wagen te laten.