Inbraken in verschillende auto’s aan de Aalststraat in Oudenaarde Ronny De Coster

13 november 2019

11u09 80 Oudenaarde Inbrekers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aan het werk geweest aan de Aalststraat in Oudenaarde. Ze pleegden diefstallen in auto’s.

De inbraken zijn volgens de politie gebeurd tussen tien uur dinsdagavond en 6.45 uur vanochtend.

Er is van de daders voorlopig geen beschrijving. In de hoop ze op te sporen, heeft de politie de verschillende buurtinformatienetwerken opgestart.

Wie informatie heeft over de inbraken of over de mogelijke daders, wordt verzocht om de politie te bellen op het nummer 055/33.88.88 in Oudenaarde of op het algemene nummer 101.