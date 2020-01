IN KAART • Aantal werklozen daalt in Vlaamse Ardennen sterker dan in rest van Vlaanderen Brakel en Maarkedal kennen meest spectaculaire daling Ronny De Coster en Lieke D'hondt

06 januari 2020

20u41 0 Oudenaarde De werkloosheid is in heel Vlaanderen al meer dan vier jaar op rij aan het dalen. Vorig jaar bedroeg de daling op Vlaams niveau 4,2% en voor de provincie 4%. In het arrondissement Oudenaarde zijn er nu 5,8% minder werklozen dan in 2018.

Het minst fraaie werkloosheidscijfer is dat van Ronse: daar zit 9,63% van de beroepsbevolking zonder job. Bijna één op tien, dat is heel veel. In heel Vlaanderen is gemiddeld 5,7% van de actieve bevolking werkloos. Het goede nieuws is, dat het percentage niet-werkende werkzoekenden wel voor het vijfde jaar op rij is gedaald en voor het eerst sinds lang onder te tien procent is gezakt. Het stadsbestuur van Ronse werkt samen met partners als Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, VDAB en Solva om meer werkzoekenden aan het werk te krijgen. Er is een maatwerkplan om de vraag af te stemmen op het aanbod, er zijn geregeld jobbeurzen, taalcursussen en opleidingen op maat. Die lijken nu dus hun vruchten af te werken. Zottegem maakt dezelfde evolutie mee: nog 4,25% werklozen, dat is een daling van 5,2%. Oudenaarde, centrumstad in de Vlaamse Ardennen noteert zelfs een daling van 7,2%.

Spectaculaire daling

Maar het meest spectaculaire nieuws komt uit Maarkedal en Brakel. Beide landelijke gemeenten kennen een indrukwekkende daling van het aantal werklozen. Maarkedal telt in één jaar tijd 12,4% minder werklozen. In Brakel zakt het werkloosheidscijfer zelfs met 14%. Nog 4,04% van de beroepsbevolking heeft daar geen job. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) reageert verrast. “Ik zie niet onmiddellijk een aanwijzing. Rusthuizen en warenhuizen zijn in Brakel onze grootste werkgevers en ik zie dat die het allemaal goed doen. En we hebben hier en daar ook een paar nieuwkomers. Maar of die het werkloosheidscijfer ineens zo hebben verbeterd, dat zouden we toch eens nader moeten onderzoeken om conclusies te trekken”, bedenkt Devleeschouwer.

Oude site centrale ontwikkelen

Opmerkelijk is dan weer, dat in buurgemeente Lierde de werkloosheid een klim van 7,8% heeft genomen. Al moet je cijfers in kleine gemeenten relativeren: in Lierde gaat het bijvoorbeeld om 111 werklozen. Dat is toch maar 3,32% van de bevolking. Kluisbergen is de enige andere gemeente in de Vlaamse Ardennen waar er ook een stijging genoteerd is. In 2019 waren daar 1,7% meer werklozen dan het jaar voordien. Ook hier blijft 3,33% een cijfer dan nog flink onder het streekgemiddelde van 5,8% blijft. “Het is met niet opgevallen dat er in mijn gemeente meer werklozen zijn”, zegt Philippe Willequet, de burgemeester van Kluisbergen. “Maar we kijken wel uit naar de ontwikkeling van de site van de verlaten elektriciteitscentrale in Ruien. Het is jammer dat dit project tegenkanting heeft gekregen, waardoor het dossier nu in de beroepsprocedure zit. Laat ons hopen dat we hier snel kunnen mee doorgaan. Dat zou wel drie- tot vierhonderd jobs kunnen opleveren. Dan staan we misschien ineens bovenaan de statistieken”, gelooft Willequet.

Tot slot zijn er nog opvallend goede cijfers zijn er voor Gavere (-6,2%) en Kruisem (-3,7), terwijl ook Wortegem-Petegem (-1%) en Zwalm (-0,7%) lichtjes zakken.