IN BEELD • Massaal veel volk voor grote reuzenstoet in Eine Ronny De Coster

15 september 2019

18u25 14 Oudenaarde De Einse reuzen Proostie, Mele, Fietje en Nestie hebben van hun 100ste verjaardag een groot feest gemaakt. Dat deden ze in een stoet, samen met nog een 25-tal andere reuzen uit de streek. Een massa volk kwam naar het spektakel kijken.

Het was de Oudenaardse Belleman die het reuzenspektakel in Eine mocht inleiden. Johnny De Coensel, bekend cafégezicht uit FC De Kampioenen, presenteerde de stoet met de jarige Eine reuzen op kop. Naast de reuzen van onder meer Leupegem, Volkegem, Brakel, Zottegem en Herzele stapten ook Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Eine (mét majorettes), ’t Klein Muziek van Brakel en de Fanfare van KSA Oudenaarde mee.

“Dit is een topdag die we elk jaar zouden moeten kunnen organiseren, maar budgettair is dat helaas niet mogelijk. Misschien om de zoveel jaar wel”, bedacht Gerard Badie, verantwoordelijk voor de Einse reuzen.