IJspiste in Oudenaarde breekt met 17.009 schaatsers in de eindejaarsperiode alle records Ronny De Coster

07 januari 2020

15u39 0 Oudenaarde De ijspiste die in de eindejaarsperiode drie weken lang op de Markt in Oudenaarde heeft gelegen, heeft maar liefst 17.009 schaatsers op de been gebracht. “Dit breekt alle records: er waren bijna 3.000 schaatsers meer dan vorig jaar”, vergelijkt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

In januari vorig jaar stopte de teller op de ijspiste bij 14.100 schaatsers. Dat was toen een record, maar dit jaar deed de piste het nog veel beter.

Kleuterglibberen

“Dat we er nu bijna 3.000 meer hebben, komt allicht om verschillende redenen. De piste was dit jaar 710 vierkante meter groot, in plaats van 600 voordien. Dat maakte het de schaatsers toch comfortabeler. Er zijn opvallend meer individuele schaatsers gekomen. De initiaties lokten veel volk en een nieuw en zeer succesvol initiatief was het kleuterglibberen op zondagvoormiddag. De ijsbaan was toen voorbehouden voor de allerkleinsten en dat werd heel goed onthaald”, probeert sportschepen Peter Simoens (Open Vld) het succes van de ijsbaan te verklaren.

Verlieslatend

Wat de ijspiste aan de stad heeft gekost, weet de schepen nog niet. “We moeten nog de facturen binnen krijgen. Maar sowieso weten we, dat dit voor de stad een verlieslatende activiteit is. Het is ook nooit onze bedoeling geweest, dat de stad met de ijspiste winst maakt. We organiseren als enige stad in de Vlaamse Ardennen ijsschaatsen met de bedoeling Oudenaarde uitstraling te geven. En we kiezen er bewust voor, dat de verenigingen hier een centje kunnen verdienen. Maar door bijna 3.000 euro meer tickets te verkopen, zullen we de kostprijs toch iets zien zakken”, gelooft Simoens. Vorig jaar heeft de ijspiste aan de stad 22.000 euro gekost.