IJsman Peter Verlinden: “Voor alle duidelijkheid: mijn ijskar rijdt al een week niet meer uit” Peter Verlinden zette ijskar vorig week al op stal, maar doet wel nog thuisleveringen op bestelling Ronny De Coster

25 maart 2020

13u45 0 Oudenaarde “Nee, het was niet onze “Nee, het was niet onze ijskar die begin deze week door de politie is betrapt . Die van ons staat al een week op stal. Alleen leveringen op bestelling aan huis doen we nog”, zo reageert de Oudenaardse bakker en ijssalonuitbater Peter Verlinden.

Peter Verlinden baat samen met zijn echtgenote aan de Nederstraat in Oudenaarde het bekende ijssalon Verlinden uit. Hij werd vorig jaar door onze lezers nog verkozen tot de beste ijscoman van de Vlaamse Ardennen.

“Ik schrok niet weinig, toen ik op de HLN-website het artikel las over een ijsverkoper, die maandag in Oudenaarde was betrapt, omdat die nog met met de kar op pad was. Ik vind dat zelf ook onverstandig en onbegrijpelijk van die collega. Maar we worden intussen ook overstelpt met berichtjes en telefoontjes van mensen die zich afvragen of ik dat was. Neen, dus: het was niet mijn ijskar. Wij hebben die vorige week donderdag al aan de kant gezet”, benadrukt Peter.

Op bestelling aan huis

Toch blijft de ijsmachine bij Verlinden draaien. “We mogen wel leveren aan huis, maar dan op bestelling. We rijden dus niet zomaar rond. En het zijn uiteraard geen losse ijsjes, maar dozen van 1 liter en 2,5 liter. Ook de thuislevering van pannenkoeken is mogelijk”, legt ijsman Peter Verlinden uit.

Meer info op het telefoonnummer 0474/982625.