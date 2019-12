Ijs van schaatspiste dooit deels: “Probleem dat bijna elk jaar terugkomt” Lieke D'hondt

21 december 2019

16u18 0 Oudenaarde De schaatspiste in Oudenaarde kreeg vrijdag te kampen met waterplassen ter hoogte van de fontein. De zone werd daarom afgebakend met kegels, maar ondertussen is alles opnieuw in orde.

“Af en toe ontdooit de ijspiste een beetje en staat er water op het ijs. Dat probleem hebben we bijna elk jaar”, zegt schepen Peter Simoens (Open Vld). “Vorig jaar hebben we de ijspiste zelfs een halve dag moeten sluiten om het ijs weer te bevriezen, maar dat hebben we tot nu toe nog niet moeten doen. Ondertussen is de ijspiste weer helemaal in orde en is er opnieuw veel volk aanwezig.”

De dooi is volgens schepen Simoens niet te wijten aan een technisch defect. “De installaties krijgen het hard te verduren en gaan daardoor soms in overdrive, maar een defect is er niet. De buitentemperatuur is ons natuurlijk ook niet goed gezind.”