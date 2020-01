Iets organiseren in Oudenaarde: stad legt uit hoe je eraan begint en wat je zeker moet weten Ronny De Coster

15 januari 2020

15u47 0 Oudenaarde Omdat er al maar meer regelgevingen, wetten, besluiten en maatregelen komen waarmee organisatoren van evenementen rekening moeten houden, zet het stadsbestuur het een en ander op een rijtje tijdens een infoavond in de evenementenhal De Qubus.

De avond start met een algemene inleiding voor iedereen over de werking van de stedelijke diensten waarmee je als organisator van een evenement te maken hebt. Daarna kunnen aanwezigen zich inschrijven voor één, twee of drie sessies; afhankelijk van hun interesse. De sessie ‘milieu’ gaat over afvalbeheer, herbruikbare bekers en geluidsnormen. Onder ‘veiligheid’ vallen alcoholbeleid, bewaking en algemene veiligheid en er is een sessie die specifiek jeugdorganisaties belicht op vlak van fuifbeleid, fuifcoaches en verzekeringen. Er zijn ook informatiestanden over onder meer verzekeringen, alcoholvrije alternatieven, FOD Volksgezondheid...

Vooraf inschrijven

Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven via de stedelijke website www.oudenaarde.be. Dat kan tegen uiterlijk 20 januari. De infoavond vindt plaats op woensdag 29 januari vanaf 18.15 uur in de evenementenhal De Qubus aan de Lindestraat 47 in Oudenaarde.