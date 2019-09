Huis de Lalaing in Oudenaarde wordt mogelijk de thuis voor 10 mensen met een beperking



Ronny De Coster

10 september 2019

13u28 0 Oudenaarde Huis De Lalaing krijgt mogelijks een herbestemming als een thuis voor 10 personen met een beperking die samenwonen met een zorgkoppel. Dat zeggen CD&V-schepenen Mathieu Mas en Stefaan Vercamer. Het schepencollege heeft aan Villa Vip, een organisatie die veel ervaring heeft in het opzetten van zorgprojecten alvast een optie te geven van 6 maanden voor verder onderzoek.

Huis De Lalaing is één van de historische parels van Oudenaarde. Het ligt aan de Bourgondiestraat vlak aan de Schelde. Deze statige herenwoning dankt haar naam aan Philip de Lalaing, heer van Schorisse en stadsgouverneur, die er woonde in de 16e eeuw. Het huis is bovendien de geboorteplaats van Margaretha van Parma.

Tot drie jaar geldeden huisvestte het pand nog het restauratieatelier waar het conservatie – en restauratieproces van de historische wandtapijten van naald tot draad te volgen was. Omwille van stabiliteitsprobelemen beslist het stadsbestuur om in het pand geen publiek meer toe te laten. Een poging om voor het historische, maar te renoveren pand een nieuwe bestemming te geven, draaide tot nog toe op niets uit.

Samenwonen mer zorgkoppel

Maar is er hoop, gelooft Stefaan Vercamer, schepen van Huisvesting. “VillaVip uit Kortrijk diende nu een kandidatuur in. Dit is een overkoepelende organisatie die thuis is in de zorg en die ervaring heeft in het opzetten van zorgprojecten. Momenteel zijn er 8 Villa Vips in ons land, onder meer in Herzele, Zele, Wondelgem en Brugge”, licht Vercamer toe.

“Het is de bedoeling om Huis De Lalaing zo in te richten dat er 10 personen met een verstandelijke beperking kunnen samenwonen met een zorgkoppel, helemaal volgens hun eigen ritme, interesses en passies. Het zou een uniek project zijn. Om te kunnen verblijven in een VillaVip-woning moet je beschikken over een persoonsvolgend budget waarmee de ondersteunings-, begeleidings- en zorgkosten worden betaald. Dat budget wordt toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, weet Mathieu Mas, schepen van Sociale Zaken.

Onder voorbehoud

De komst naar Oudenaarde van het project is wel nog onder voorbehoud. “Het schepencollege heeft beslist dat VillaVip een optie krijgt van 6 maanden. In die tijd kunnen ze een grondig onderzoek voeren naar de financiële haalbaarheid van het project en ook de goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed verkrijgen voor het renovatiewerk aan het pand”, legt Mas uit.