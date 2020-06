Howest vervaardigt bloemenzaaimachine die leerlingen van Broebelschool Oudenaarde hebben uitgevonden Ronny De Coster

25 juni 2020

17u44 0

Oudenaarde Leerlingen van het tweede leerjaar van de Broebelschool hebben een apparaat bedacht waarmee ze bloemen kunnen zaaien. Een studente van de hogeschool Howest Kortrijk ging met het idee aan de slag en heeft de machine ook effectief vervaardigd.

De uitvinding en de realisatie ervan kadert in My Machine Vlaanderen, een project waarbij kinderen van lagere scholen ideeën bedenken en waarbij studenten van hogescholen die proberen te realiseren. “Wij vonden dat er op het terrein van onze school nog meer bloemen mochten komen. We zijn gaan kijken of we een machine konden uitvinden die de natuur zou meehelpen”, vertelt Jules, leerling van de tweede klas van de Broebelschool in Oudenaarde. Het resultaat is een soort zaaimachine, die je aan je been vastmaakt en die bloemzaadjes verspreidt terwijl je stapt.

Howest-studente Industrieel productontwerpen Lorien Duchamps maakte het ontwerp en realiseerde een werkend prototype. Ook het Koninklijk Atheneum Oudenaarde is bij het project te betrokken.