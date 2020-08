Hoop zwerfafval ligt te kijk naast het jaagpad langs de Schelde in Eine Ronny De Coster

17 augustus 2020

17u27 0 Oudenaarde Naast het jaagpad naast de Schelde heeft iemand wel een heel grote verzameling drankverpakkingen achtergelaten.

Het is niet duidelijk of die plastic flessen en drankblikjes er door één sluikstorter zijn gedumpt. Mogelijks heeft een goede ziel er even de berm opgeruimd en toch maar beslist om het verzamelde afval goed zichtbaar aan de kant te leggen om de schande aan te klagen.

Een fraai beeld is het alvast niet.