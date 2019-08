Honderd seizoenen KSV Oudenaarde in boek en expo, fandag op verjaardagsfeest Lieke D'hondt

23 augustus 2019

16u16 0 Oudenaarde De honderdste verjaardag van voetbalclub KSV Oudenaarde gaat dit weekend niet onopgemerkt voorbij. De werkgroep ‘KSVO 2019’ met initiatiefnemer Guy Hombeck en trouwe supporters Patrick Reynaert en Carol Vander Cruyssen lanceert een boek en expo over een eeuw voetbal in Oudenaarde en de club zelf organiseert een fandag in het Burgemeester Thienpontstadion.

Het boek ‘100 jaar KSV Oudenaarde, de geschiedenis van stamnummer 81’ wordt vrijdagavond voorgesteld in het stadhuis. De auteurs verzamelden informatie over de ganse geschiedenis van de club, van het ontstaan tot het jongste seizoen, de hoogte- en dieptepunten en markante figuren die de club mee kleur gaven. Het boek zal verschijnen in een oplage van 500 exemplaren en kost 39,99 euro.

Expo

Naast het boek opent de werkgroep zondag ook een expo over honderd jaar KSV Oudenaarde. In de kapel van het Bisschopskwartier, campus AZ Oudenaarde hebben de leden van de werkgroep al het KSVO-gerelateerd materiaal verzameld, van gadgets, vlaggen en wedstrijdtenues tot krantenartikels en persoonlijke archieven. De expo is open tot en met maandag 2 september. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag kan je een bezoek brengen tussen 14 en 18 uur, op donderdag, zaterdag en zondag tussen 10 en 18 uur.

Fandag

De club zelf organiseert op zaterdag 24 augustus een fandag in het Burgemeester Thienpontstadion. Om 10 uur spelen de U19 en beloften daar een wedstrijd. Om 11 uur is er een herdenkingsplechtigheid voor de overleden spelers en bestuursleden van KSVO en om 12 uur serveert de club ribbetjes. In de namiddag is er een streektornooi met KSVO, SK Ronse, SK Dikkelvenne en Olsa Brakel. Doorheen de dag zijn er nog huldigingen en ploegvoorstellingen en de fandag eindigt met een fuif.