Honderd elektrische auto’s rijden zaterdag “hun” rally: “Niet snelste, maar zuinigste rijder wint Green Tour” Ronny De Coster

08 oktober 2020

18u50 0 Oudenaarde/Kruisem/Maarkedal Voor het eerst vindt in de Vlaamse Ardennen een rondrit plaats met alleen maar elektrische wagens. Daags voor de Aarova Rally door Oudenaarde, Kruisem en Maarkedal rijdt, doet zaterdag ook de zogenaamde Green Tour voor een goed doel diezelfde gemeenten aan.

De Green Tour is een regelmatigheidswedstrijd voor honderd procent elektrische voertuigen. “Het is een promotie voor nieuwe autotechnologieën die ontworpen zijn om alle soorten vervuiling te beperken. We moedigen de bestuurders ook aan om een eco-verantwoordelijke rijstijl aan te nemen”, zegt Evelien Deschuytter van Club Superstage, die de dag nadien ook de autorally in Oudenaarde laat plaatsvinden.

Omgekeerde van rally

“Net zoals de autorally rijden we door Oudenaarde, Kruisem en Maarkedal, maar wel op een een ander, langer parcours. Het is immers de bedoeling dat de deelnemers aan een gematigde snelheid kunnen genieten van onze prachtige streek. Deelnemers leggen onderweg ook praktische proeven af. Maar dit is dus géén snelheidswedstrijd: de Green Tour is net het omgekeerde van een autorally, omdat het de bedoeling is om zo zuinig en efficiënt mogelijk te rijden. De winnaar is niet de eerste die aankomt, maar wel de auto die het zuinigst heeft gereden”, zegt Deschuytter.

Voor goede doelen

Voor de organisatie van de Green Tour werkt Club Superstage samen met de serviceclub Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde. “De opbrengst van de Green Tour gaat volledig naar doelen die onze serviceclub steunt ten voordele van behoeftige en kansarme kinderen uit de ruime omgeving van de Vlaamse Ardennen”, zegt Frank Deconinck, voorzitter van Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde.