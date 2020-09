Hoe maak je een beschermd monument als de Kattenberg veiliger? Oudenaarde hoopt op een flitspaal Ronny De Coster

29 september 2020

18u49 0 Oudenaarde Een flitspaal: kan dat de oplossing zijn voor het verkeersveiligheidsprobleem op de Kattenberg in Ename? “We gaan dat alleszins aan Wegen en Verkeer voorstellen”, zei mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld), waar Vincent Thomaes (VB) de situatie aankaartte.

Vincent Thomaes kwam met een overzichtje aan grote Belgische verkeersrampen met autobussen en vrachtwagens die van hellingen waren gedonderd. Daarmee wou het oppositielid ervoor waarschuwen, dat zich op de steile Kattenberg wel eens een gelijkaardige tragedie zou kunnen afspelen.

Bewoners op gemeenteraad

Er zijn op deze kasseihelling de voorbije jaren ook al flink wat ongevallen gebeurd met auto’s die beneden de helling aan het slippen gingen en tegen gevels van woningen knalden. In juni van dit jaar ging nog een vrachtwagen aan het slippen en bleef hij in schaar op de weg staan. Enkele bewoners van de Kattenberg, die de gemeenteraad bijwoonden, toonden er foto’s van enkele ongevallen. Thomaes stelde op de gemeenteraad verschillende maatregelen voor, waaronder de invoering van een zone 30, een verbod voor vrachtwagens van meer dan 7 ton, het opwerpen van fysieke barrières en het voorzien van asverschuivingen.

Beschermde kasseistrook

Maar wijzigingen aanbrengen aan de weg, dat krijgt de stad niet gedaan bij wegbeheerder Wegen en Verkeer, weet mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) uit eerdere gesprekken met die administratie. De Kattenberg werd in 1995 overigens met tientallen andere kasseiwegen als monument beschermd. “De enige manier om de snelheid van het verkeer op de Kattenberg in te tomen, lijkt me de plaatsing van een flitspaal”, zegt Simoens. “Dat is een ingreep die weinig impact heeft op het uitzicht, maar wel op het verkeer. Op de eerstkomende vergadering met Wegen en Verkeer stellen we de plaatsing van een flitspaal op de Kattenberg voor”, aldus Simoens.