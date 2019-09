Hoe Kikker Cas kindjes in het ziekenhuis kan troosten: “Samen bouwen we een brug naar dat verdriet” Ronny De Coster

04 september 2019

14u44 0 Oudenaarde Hoe vertel je slecht nieuws aan kinderen en hoe leer je ze omgaan met groot verdriet? Dat was het uitgangspunt voor Hélène Poncelet (42) voor haar kinderboek ‘Cas in het ziekenhuis’. Het intussen al heel succesvolle figuurtje stapt twee jaar na zijn avonturen in het ziekenhuis in een tweede verhaal. ‘Het grote verdriet van Kikker Cas’ gaat over het verlies van een schoolvriendje.

Hélène Poncelet sloeg aan het schetsen en tekenen, toen haar zoontje in het ziekenhuis lag. Dat was twee jaar geleden en leverde toen het kinderboek ‘Cas in het ziekenhuis’ op. Duizenden kinderen maakten intussen kennis met Cas, want het boek is al 1.500 keer verkocht en het ligt op de kinderafdelingen van tal van Vlaamse ziekenhuizen als troost voor kinderen die worden opgenomen.

“Ik had nooit durven dromen dat het verhaal zo erg zou aanslaan en dat Cas zo’n populair figuurtje zou worden”, bedenkt Hélène. Ze is blijven tekenen en wordt door het succes van haar eerste prentenboek ook al gevraagd als illustrator van andere boeken. Maar ook Cas laat ze niet los. “Cas is intussen twee jaar ouder en zit in het eerste leerjaar en krijgt af te rekenen met een groot verdriet”, begint Hélène te vertellen.

Vriendje Ben is er plots niet meer

“Ben, het beste vriendje van Kikker Cas, verschijnt op een dag niet op school. Zijn stipje in de rij op de speelplaats, waar ze moeten wachten wanneer de bel gaat, blijft leeg. Dat is jammer, want Cas wilde hem vandaag zijn nieuwe tol tonen. Thuis vertellen mama en papa dat Ben een auto-ongeluk heeft gehad en niet meer terug zal komen. Hoe moet het nu verder, zonder Ben? Met de hulp van zijn ouders, leerkrachten en vriendjes leert Cas dat Ben altijd bij hem zal blijven, in zijn hart, zolang hij hem niet vergeet”, vat Hélène het verhaal samen.

“Mijn prentenboek gaat dus over slecht nieuws en ook over de manier waarop je het aan een kind vertelt. Verdriet en afscheid nemen zijn zaken die heel veel impact hebben op een kind. Met Het grote verdriet van Kikker Cas wil ik helpen door er onomwonden over te vertellen en een brug bouwen naar dat verdriet”, zegt de schrijfster.

Maggie De Block is meter

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is meter van het project. “Ik deel de droom van Hélène om alle kinderen die in het ziekenhuis opgenomen worden via Kikker Cas op hun gemak te kunnen stellen”, aldus De Block, die zelf ook al uit het vorige boekje voorlas in het kinderziekenhuis van Asse. De minister zal komende zondag ook aanwezig zijn bij de voorstelling van het nieuwe prentenboek.

Het grote verdriet van Kikker Cas telt 32 pagina’s en is uitgegeven bij Beefcake Publishing. Het kost 15 euro en is te koop in elke boekhandel en online.