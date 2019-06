Hoe kan Oudenaarde zijn industriegrond beter benutten? Ronny De Coster

11 juni 2019

17u17 2 Oudenaarde Hoe kan op bestaande bedrijventerreinen de beschikbare ruimte beter benut worden om de tewerkstelling op zijn minst te behouden? Op die vraag zoekt de stad een antwoord via het project “Bedrijvigheid Oudenaarde”.

Het gaat onder meer om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte grond, het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing en van kleinere eenheden en een multifunctionelere invulling. Met het project wil Oudenaarde ook kansen grijpen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken.

Zonevreemde bedrijven op Coupure

Daarnaast zijn er bedrijfsactiviteiten die niet de juiste bestemming hebben en die dus zonevreemd zijn. Dat gaat vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’.

Samen met de intercommunale Solva is verder een onderzoek gebeurd naar het gebruik van de beschikbare ruimte in Bruwaan-Ring II, Lindestraat, Hoge Bunders, Coupure en Meersbloem. Het gebruik van dakoppervlaktes, de mogelijkheden om hoger te bouwen, om parkeerruimte efficiënter in te zetten en het gebruik van restpercelen zijn de thema’s die daar aan de orde zijn.

Tijdens een participatiemarkt op donderdag 20 juni van 17 tot 20 uur in het stadhuis van Oudenaarde worden de eerste onderzoeksresultaten bekend gemaakt.