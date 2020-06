Hij had gedronken en reed te snel: bestuurder van terreinwagen die bromfietser doodreed krijgt drie jaar rijverbod

Oudenaarde

Een voorwaardelijke celstraf van één jaar, drie jaar rijverbod en een boete van 4.000 euro. Dat is de straf die M.V. (32) uit Kluisbergen moet ondergaan voor het ongeval dat hij op 3 december 2019 heeft veroorzaakt in de Meldenstraat in Oudenaarde. Bij die frontale botsing liet bromfietser Bart Asselman (41) het leven.